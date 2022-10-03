



Израильские женщины живут дольше, а мужчины здоровее - доклад

Продолжительность жизни женщин в Израиле выше, чем у мужчин, но в то же время количество лет здоровой жизни у мужчин выше, чем у женщин.



Об этом свидетельствуют данные уникального отчета Центрального статистического бюро Израиля, сообщает Jerusalem Post.



В отчете сравниваются 40 показателей оптимального старения израильтян в возрасте 65 лет и старше. Выяснилось, что при сравнении 2015 и 2020 годов отмечено улучшение по 32 показателям и ухудшение по 7.



Показатели заболеваемости всеми видами рака снизились по сравнению с 2019 годом.



Показатели диабета, инсульта и лечения диализом среди мужчин выше, чем среди женщин, но процент женщин, которые сообщили о депрессии в основных повседневных действиях, выше, чем у мужчин.



Среди мужчин из 43 показателей и подпоказателей улучшение было зафиксировано по 27 по сравнению с базовым годом семилетней давности. Ухудшение было в 11 - шесть из области здоровья и четыре из области здорового образа жизни.



У женщин отмечено улучшение по 31 показателю и подпоказателю по сравнению с базовым годом, в том числе улучшение всех показателей здоровья. Снижение зафиксировано по шести показателям, большинство из которых относится к сфере здорового образа жизни.