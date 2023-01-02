



Израиль в американском рейтинге “лучших стран мира” – лидер по военной мощи

В рейтинге “лучших стран мира”, регулярно публикуемом американским журналом US News&World Report, Израиль в 2022 году занял 37-е место из 85 стран – между Россией и Аргентиной.



Составители рейтинга ранжируют “общее качество” стран мира по самому широкому спектру параметров – от экономики, военной мощи и способности влиять на мировую политику до качества жизни, культурного своеобразия, предпринимательского духа, открытости, красоты ландшафтов, исторических памятников, сексуальной свободы и многого другого.



По большинству шкал и параметров “оценки” Израиля довольно посредственны. Относительно высокое место в первой половине рейтинга дали стране два фактора – военная мощь и политическое влияние в мире. По военной мощи Израиль причислен к мировым лидерам, по степени политической влиятельности также опережает многие более крупные и богатые страны.



По шкале “дружественные условия для семьи” Израиль в числе самых худших, а по шкале “сексуальность” получил обескураживающую оценку “ноль”.

По сводной шкале “качество жизни” страна на 44 месте, в худшей половине рейтинга. Тут Израиль тянут вниз четыре фактора – дороговизна жизни, отсутствие безопасности, резкое неравенство доходов и политическая нестабильность. Улучшает позиции экономическая стабильность, качество общественного образования и здравоохранения получило посредственные оценки.



Держать позиции на шкале “предпринимательство” – 26 место из 85 – Израилю помогают высокий уровень образования населения, технологическая грамотность, новаторский дух и неплохая цифровая инфраструктура. Против этого работают “непрозрачность деловых практик” и низкий уровень доступности капитала для инвестиций.



Хуже всего обстоят дела с “открытостью для бизнеса”, по этой шкале Израиль стоит на 81 месте из 85 стран. Дело не в коррупции и бюрократии – Израиль относится к числу относительно не коррумпированных и не слишком бюрократизированных стран – по мнению составителей рейтинга, здесь едва ли не худшая в мире налоговая среда оценка 0.4 по 100-балльной шкал и дорогое промышленное производство.



Израильское общество получило очень низкие оценки по “гражданской сознательностью”. По этой шкале Израиль на 53 месте из 85, чуть выше России – из-за безразличия к расовой дискриминации, гендерному равенству, климатическим проблемам, правам животных и даже социальной справедливости. Израильтяне относительно активны только в защите прав собственности, распределении политической власти и защите прав человека – оценки от 18 до 14 по 100-балльной шкале.