



Израиль требует отчета о повышении цен от 15 продовольственных гигантов

В воскресенье министр экономики Нир Баркат предпринял беспрецедентный шаг, потребовав от 15 крупнейших производителей и импортеров продуктов питания раскрыть свою финансовую отчетность в течение 21 дня, включая данные о производственных затратах и ​​прибыли.



Доктор Джонатан Бецалель, главный куратор цен в Министерстве экономики, разослал компаниям письма с требованием предоставить исчерпывающие данные об их производственных затратах, в том числе финансовые и ценовые отчеты.



Письма были отправлены в соответствии с главой VII Закона о надзоре за ценами и продуктами, разделы 6 и 31, которые касаются проверки затрат и прибыли крупных производителей и в соответствии с которыми импортеры и производители должны представить полную разбивку их производственных затрат и прибыли в течение 21 дня.



15 компаний, получивших предписание, — это Diplomat, Osem, Shastowitz, Sogat, Hogla Kimberly the Central Bottling Company, Strauss, Willi Food, Sano, Jafora Tabori, Wissotzky Tea, Neto Trade, Abbott и Gori Company.



"Мы будем вести бескомпромиссную войну против монополий и картелей, которые несправедливо угнетают общественность. Гигантские компании привыкли доить израильскую общественность, как корову. Моя директива — действовать всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами, какими бы серьезными они ни были, бороться с глубокими провалами на продовольственном рынке Израиля", - заявил министр Баркат.



"Мы ясно видим, что производители и импортеры пользуются высокой степенью централизации и отсутствием конкуренции на рынках для повышения цен. Мы без колебаний будем использовать этот механизм для борьбы с субъектами, которые игнорируют общественность и несправедливо повышают цены. Граждане Израиля стонут, монополии повышают цены с шокирующей скоростью, и это в то время, когда цены на ресурсы и цены на морские перевозки постоянно снижаются. Праздник закончен", - пообещал Баркат.



Ассоциация производителей Израиля выступила с ответным заявлением.

"Самая хищная монополия в Израиле — это правительство, которое делает стоимость жизни и стоимость ведения бизнеса чрезвычайно высокими по сравнению с любой страной мира. Правительство - тот, кто увеличивает и продолжает повышать цены на квартиры, автомобили, топливо, электричество, воду, налог на имущество и многое другое, что также наносит ущерб доходу жителей страны, а также делает продукты и услуги в Израиле более дорогими. Государственная монополия также установила ставки НДС на продукты питания, одни из самых высоких в мире, тем самым искусственно повышая цены на продукты питания для сбора налога.



Нам жаль, что министр экономики, как и многие его предшественники, пытается отвлечь внимание общественности от реальных причин, которые, как он это называет, заставляют население страдать. Общественность в Израиле сыта по горло обещаниями и прекрасно знает, что тот, кто их обманывает, - это правительство Израиля, с необоснованными налогами на автомобили, топливо, землю, квартиры, налог на имущество и продукты питания, а с другой стороны, распоряжается государственным бюджетом расточительным образом - деньгами, которые выходят из кармана каждого гражданина Израиля".

Ассоциация также пообещала опубликовать серию сравнений государственных расходов в Израиле по сравнению с мировыми, чтобы "помочь общественности в Израиле понять, кто именно их угнетает и как"."Нанесение вреда бизнес-сектору больше не будет простым способом избежать огня протеста против стоимости жизни. Вечеринка правительства за счет граждан окончена", - добавила Ассоциация.Министр финансов Бецалель Смотрич также объявил в воскресенье, что будет создан общественная комиссия для ликвидации монополий и пищевых гигантов."Граждане Израиля заслуживают того, чтобы получать больше и платить меньше", — сказал Смотрич.