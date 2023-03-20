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Израиль поднялся на четвертое место в глобальном индексе счастья
20.03.2023 11:00 Аркадий Бочаровский

Израиль поднялся на четвертое место в глобальном индексе счастья


Согласно глобальному индексу ООН, который ранжирует уровень счастья в 150 странах в соответствии с различными опросами, проведенных в них за три года до его публикации, Финляндия по-прежнему остается самой счастливой страной в мире. 

На втором и третьем местах - Дания и Исландия.

Израиль поднялся с девятого места в списке на четвертое. Это является продолжением тенденции роста Израиля в индексе за последние годы, два года назад он занимал 12-е место.

За Израилем следуют Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

США занимают  15-е место в рейтинге, Германия 16-е место, Британия - 19-е.

Россия находится на 70-м месте, Украина - на 92-м. Замыкают рейтинг Ливан и Афганистан -  на 136-м и 137-м местах.

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