



Израиль поднялся на четвертое место в глобальном индексе счастья



Согласно глобальному индексу ООН, который ранжирует уровень счастья в 150 странах в соответствии с различными опросами, проведенных в них за три года до его публикации, Финляндия по-прежнему остается самой счастливой страной в мире.



На втором и третьем местах - Дания и Исландия.



Израиль поднялся с девятого места в списке на четвертое. Это является продолжением тенденции роста Израиля в индексе за последние годы, два года назад он занимал 12-е место.



За Израилем следуют Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.



США занимают 15-е место в рейтинге, Германия 16-е место, Британия - 19-е.



Россия находится на 70-м месте, Украина - на 92-м. Замыкают рейтинг Ливан и Афганистан - на 136-м и 137-м местах.