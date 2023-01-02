



Израиль борется с лесными пожарами инновационными методами

За последние годы число лесных пожаров в Израиле заметно сократилось.



По словам Рами Зарицкого, руководителя службы лесной пожарной безопасности, в 2020 году произошло 1020 лесных пожаров на площади более 60 000 дунамов. В 2021 году это число снизилось до 814, а в 2022 году было 448 пожаров на площади 18 900 дунамов [46 000 акров].



Гилад Островский, директор Департамента лесного хозяйства, считает, что сокращение лесных пожаров в значительной степени можно объяснить изменением стратегии с упором на раннее обнаружение и быстрое реагирование, а также на инновационные технологии.



Ключевым арсеналом лесного хозяйства для сдерживания пожаров до того, как они выйдут из-под контроля, является тепловизионная система Tinshemet-Toren , которая находится в эксплуатации в течение последних трех лет.



Tinshemet — это дрон, который парит на высоте 100 метров над землей для сбора данных и обмена ими в режиме реального времени в любых условиях видимости, включая темноту. Он работает в паре с Toren — мощной тепловизионной камерой, которая крепится к любому виду транспорта на 10-метровой мачте , что делает ее мобильной. Вскоре будет введена в эксплуатацию новая модель, мачта которой достигает 30 метров.



"Эти два устройства обнаруживают любое неравномерное тепло или движение и определяют его точное местоположение в радиусе 100 километров, от самой маленькой зажженной сигареты до пожара", — говорит менеджер службы лесной пожарной безопасности Хаим Тепперберг.

