



Итальянские музеи подняли плату за вход на 1 евро

Согласно отчету, после катастрофических наводнений, которые нанесли ущерб региону Эмилия-Романья, Италия объявила о плане повышения платы за вход в музеи по всей стране на 1 евро в попытке помочь спасти "культурное наследие", которое было повреждено во время наводнения.



Повышение цен является частью пакета помощи на 2 миллиарда евро, объявленного министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано, который будет действовать всего три месяца только в государственных музеях, с 15 июня по 15 сентября. Тем не менее, существуют некоторые разногласия по поводу реальной пользы повышения цен.



Согласно The Art Newspaper, критики предупреждают, что такая мера может оттолкнуть итальянцев от музеев, и уже только около 20% итальянского населения посещали музеи в 2022 году. По их мнению, повышение цен ударит по тем, кто и так считает входные билеты в музеи слишком дорогими.



Некоторые итальянские правительственные чиновники, такие как Витторио Сгарби, заместитель министра культуры, призывают к бесплатному входу в музеи и выступают против повышения цен. В то же время другие считают, что небольшое повышение цен — это именно то, что нужно учреждениям.



По данным The Art Newspaper, наводнения повредили не менее 75 исторических зданий, 6 археологических памятников, 12 библиотек и архивов. В четверг итальянское правительство мобилизовало прославленные "Голубые каски", чтобы помочь найти и сохранить любые исторические памятники.



