



Испанская больница использует для лечения пациентов собак-терапевтов

Джоэль Буэно пролил слезы радости, когда его четвероногие гости вошли в отделение интенсивной терапии, куда он был помещен из-за тромба.



34-летний Буэно сказал, что ласковые собаки Вида и Лу напомнили ему о его собственной собаке дома.



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"Это здорово, когда есть кто-то, кто любит тебя больше всего на свете", - сказал он агентству Reuters, широко улыбаясь. "Они отдают все ради тебя, независимо от того, как ты с ними общаешься".



Этот визит был частью программы, начатой госпиталем дель Мар в Барселоне и фондом Affinity, специализирующимся на терапии с помощью домашних животных, с целью улучшения эмоционального состояния пациентов в отделениях интенсивной терапии (ICU).



Пациенты, участвующие в программе, получают два визита в неделю продолжительностью от 15 до 20 минут каждый.



"Пока это только мнение, но нам кажется, что польза для пациентов есть", - говорит Люсия Пикасо, врач отделения интенсивной терапии.



По ее словам, в рамках проекта будут проанализированы образцы слюны, взятые у пациентов до и после сеанса терапии, чтобы проверить, снижаются ли показатели стресса, такие как кортизол, и повышаются ли показатели, связанные с благополучием, такие как окситоцин и серотонин.



По словам Марибель Вида, возглавляющей проекты по анималотерапии в Affinity, не только пациенты получают пользу от проекта: многим сотрудникам отделения неотложной помощи также нравится, когда рядом с ними находятся собаки, и они с ними сближаются.

