



Испанка отсудила у мужа компенсацию за 25 лет домашней работы

Суд испанского региона Андалусия обязал мужчину выплатить своей бывшей жене 200 тысяч евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда, сообщает AFP.



Данная сумма рассчитанна на основе минимальной заработной платы в течение всего их брака.



Как рассказала в интервью местным СМИ женщина, ее бывший муж "не хотел, чтобы она работала" вне дома. Он, однако, позволял ей работать в своих спортзалах в роли пиарщицы и менеджера.



"Я посвятила себя исключительно домашней работе, ухаживая за мужем и домом... Я оказалась в положении, в котором я не могла делать ничего другого", - пояснила женщина.



Кроме того, брачный контракт между мужчиной и женщиной предусматривал раздельное владение имуществом - то есть все, что зарабатывает каждая из сторон, принадлежит только ей. В таком случае после развода женщина, которая не работала, не могла бы претендовать ни на что.



В результате суд удовлетворил иск женщины против мужа, обязав последнего выплатить 204 624,86 евро, исходя из годовой минимальной заработной платы" за все время их брака.



Мужчину также обязали выплачивать истице ежемесячное пособие по уходу за дочерьми. Сама женщина говорит, что приговор ее "очень утешил", потому что она, считает, заслуживает этого.



