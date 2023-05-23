



Иран борется за повышение рождаемости, чтобы остановить “черную дыру” – анализ

В Иране в последние несколько лет обостряется снижение рождаемости, и иранский режим уделяет этой проблеме пристальное внимание. В статье иранского агентства Fars News говорится, что страна сталкивается с перспективой появления большого числа семей, у которых будет только один ребенок, и режим хочет предупредить людей об этой “черной дыре”, которая может привести к дальнейшему демографическому спаду.



В прошлом году верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи предостерег чиновников от старения населения и демографического спада в стране. В то время статистика в Иране говорила, что коэффициент фертильности составлял 1,71 ребенка на одну женщину, что ниже коэффициента замещения, а это означает, что на каждые два человека сегодня в будущем будет меньше. Это также означает, что многие семьи предпочитают иметь одного ребенка или вообще не иметь детей.



Во многих западных обществах, а также в таких странах, как Китай, Южная Корея и Япония, эта тенденция уже очевидна. Однако для иранского режима демографический спад может быть расценен как голосование против режима, поскольку люди не заботятся о религиозной политике и не хотят больших семей, которые удовлетворили бы взгляды режима на то, как должен быть устроен мир.



Для иранского режима это, безусловно, проблема, потому что он часто хвастается своим влиянием на Ближнем Востоке и тем, как он противостоит США и Израилю. Но если в стране есть внутренние проблемы, такие как протесты и старение населения, она не сможет контролировать Ближний Восток.



По данным Fars News, что кризис старения в Иране наносит обществу много вреда, “поскольку для развития и прогресса любого общества требуются молодые кадры”. В статье утверждается, что “семьи из трех человек” (двух родителей и одного ребенка), расколют общество и приведут к упадку.



“По мнению экспертов по народонаселению, если процесс рождаемости в стране будет продолжаться в том же духе скоро мы попадем в демографическую черную дыру, из которой будет невозможно выбраться”, – пишет издание.



Однако, религиозная теократия уже не может заставить людей рожать детей, несмотря на бесконечную пропаганду, не улучшая качество жизни или перспективы людей.



Иранский режим считает, что семьи, имеющие одного ребенка, усугубят многочисленные проблемы в обществе. Согласно статье, нынешняя тенденция приведет к изоляции среди этих семей, плохому “отношению и поведению”, “склонности к изоляции, депрессии, слабости в общении со сверстниками, страху или ненависти”. В статье говорится, что наличие братьев и сестер у детей может повысить социальный дух и помочь управлять отношениями.



Все усилия режима в этом вопросе связаны с его желанием иметь больше молодых людей для “Басидж” и КСИР, чтобы сохранить свое влияние в регионе и расширить свою власть. Похоже, режим знает, что поколение таких людей, как Сулеймани и командующий аэрокосмическими войсками КСИР Амир Али Гаджизаде, уходит со сцены. А новое поколение иранцев, которое руководило страной в 1980–2000-х годах может просто не появиться.



Проблема рождаемости – это только часть большой битвы, и режим очень откровенно говорит о своих проблемах.

