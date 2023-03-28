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Иордания предлагает туры “Грехи Накбы” в Иерусалиме
28.03.2023 15:32 Наталья Богинская

Иордания предлагает туры “Грехи Накбы” в Иерусалиме


На официальной странице “Библиотеки аль-Акса” в Facebook, организации Иорданского вакфа – исламского религиозного фонда, опубликовано приглашение на экскурсию по следам “грехов Накбы” в иерусалимском районе Катамон. Подпись на приглашении показывает логотип библиотеки и герб Королевства Иордания рядом с ним.

Группы, прибывающие на экскурсии бесплатно, получают представление о городе до “Накбы”. Согласно информации на странице, поездка проходит по нескольким точкам, некоторые из них располагаются всего в сотнях метров от резиденции премьер-министра, и является частью серии экскурсий по окрестностям города. 

Экскурсии проходят и по местам, где сегодня есть дома, принадлежащие гражданам Израиля. Одно из мест экскурсии – бывшая гостиница "Семирамида", взорванная "Хаганой" в 1948 году. Сегодня на ее месте стоит жилой дом.

Расследование, проведенное Walla! показывает, что тур, организованный Иорданией, не скоординирован и не одобрен канцелярией премьер-министра, Советом национальной безопасности или министерством иностранных дел, которые были удивлены содержанием тура.

В МИД заявили: “Нам не известно о таких турах, организованных Иорданским вакфом”. 

По запросу Walla! соответствующие органы начали расследование.
 

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