



Илон Маск закрыл два офиса Twitter в Индии

В пятницу стало известно, что компания Twitter Inc закрыла два из трех своих офисов в Индии.



Платформа социальных сетей закрыла офисы в Нью-Дели и Мумбаи, но офис в южном технологическом центре Бенгалуру, где в основном работают инженеры, продолжает работать, добавляется в сообщении.



Twitter, при новом владельце Илоне Маске, уволил более 90% из чуть более 200 своих сотрудников в Индии в прошлом году.



В прошлом месяце компания распорядилась сократить еще не менее десятка рабочих мест в офисах в Дублине и Сингапуре в рамках более широких мер по сокращению расходов в Twitter, в результате которых в начале ноября было уволено около 3 700 сотрудников.