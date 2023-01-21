



Илон Маск раскритиковал США за поддержку контрнаступления ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск отличился новым твиттом, раскритиковав в этот раз готовность Вашингтона поддержать контрнаступление Вооруженных сил Украины во время освобождения Крыма.



Он прокомментировал статью газеты The New York Times.



"Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и всего мира", - сказал Маск.



Ранее президент США Джо Байден сказал, что Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с Россией. Таким образом он ответил на вопрос о предоставлении стране танков Leopard.