Новости » Life Style
Икона косметологии Ронит Рафаэль посетила Каннский кинофестиваль | Фото: Фото: Infinite Trust
24.05.2023 17:36 Ирина Демьянова

Икона косметологии Ронит Рафаэль посетила Каннский кинофестиваль

Роскошная Ронит Рафаэль стала представительницей Израиля на красной дорожке престижного кинофестиваля в Каннах. Икона косметологии Ронит Рафаэль прошла по красной дорожке вместе с российской телеведущей, блогером с 10 миллионами подписчиков в Instagram, светской львицей Викторией Боней.


Дивы побывали на премьере фильма Джонни Деппа "Жанна дю Барри".

 

В этом году Ронит Рафаэль арендовала роскошную яхту в Каннах, где она предоставила знаменитостям эксклюзивные процедуры по уходу за кожей. Процедуры красоты были презентованы модели, актрисе и телеведущей Хофит Голан, а также артистам "Dubai Bling", и многим другим селебрити, которые наслаждались алмазной маской, процедурой Q10 с золотом.


На фото (справа налево) актер Антон Рогачев (Команда небес), Марк Адельштейн (Земля Саши), Светлана Стефанковская (Девушки играют в игры), Алессандро Нонсе (Кто убил Сару?). 

Ронит Рафаэль погрузила каннский бомонд в мир истинной красоты, и получила вдохновение в компании выдающихся представителей разных стран.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы