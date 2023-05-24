



Икона косметологии Ронит Рафаэль посетила Каннский кинофестиваль

Роскошная Ронит Рафаэль стала представительницей Израиля на красной дорожке престижного кинофестиваля в Каннах. Икона косметологии Ронит Рафаэль прошла по красной дорожке вместе с российской телеведущей, блогером с 10 миллионами подписчиков в Instagram, светской львицей Викторией Боней.





Дивы побывали на премьере фильма Джонни Деппа "Жанна дю Барри".

В этом году Ронит Рафаэль арендовала роскошную яхту в Каннах, где она предоставила знаменитостям эксклюзивные процедуры по уходу за кожей. Процедуры красоты были презентованы модели, актрисе и телеведущей Хофит Голан, а также артистам "Dubai Bling", и многим другим селебрити, которые наслаждались алмазной маской, процедурой Q10 с золотом.На фото (справа налево) актер Антон Рогачев (Команда небес), Марк Адельштейн (Земля Саши), Светлана Стефанковская (Девушки играют в игры), Алессандро Нонсе (Кто убил Сару?).Ронит Рафаэль погрузила каннский бомонд в мир истинной красоты, и получила вдохновение в компании выдающихся представителей разных стран.