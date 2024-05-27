



ICQ прекращает свою работу

"ICQ прекратит свою работу с 26 июня," говорится в сообщении на ICQ.com. "Вы можете общаться с друзьями в VK Messenger и с коллегами в VK WorkSpace."



Эти рекомендации альтернативных платформ относятся к VK, российской социальной сети, популярной в стране и работающей по принципу Facebook. VK приобрела ICQ в 2010 году у AOL, которая купила сервис в 1998 году.



ICQ считается одной из первых служб мгновенных сообщений в интернете. Платформа, название которой происходит от фразы "I Seek You" (Я ищу тебя), была разработана небольшой израильской компанией Mirabilis и запущена в ноябре 1996 года. ICQ появилась раньше, чем другие популярные службы мгновенных сообщений, такие как AOL Instant Messenger (AIM), ставшая синонимом мгновенного обмена сообщениями.



С середины 90-х годов до начала 2000-х годов службы мгновенных сообщений доминировали в интернете. Сервисы, такие как AIM, MSN Messenger и Yahoo Messenger, поддерживаемые крупными онлайн-технологическими гигантами того времени, были основным способом общения пользователей интернета до появления социальных сетей.



Несмотря на сильную конкуренцию, ICQ завоевала популярность среди ранних пользователей интернета. В 1998 году ее крупнейший конкурент, AOL, приобрела компанию за авансовый платеж в размере $287 миллионов, а затем выплатила дополнительные $120 миллионов в течение трех лет в зависимости от результатов работы сервиса.



В 2001 году AOL объявила, что ICQ достигла более 100 миллионов пользователей. Однако в последующие годы доступность и распространенность социальных медиа-приложений, таких как Facebook, на мобильных телефонах значительно сократили долю рынка служб мгновенных сообщений. Использование мгновенных сообщений уменьшилось, так как пользователи перешли на платформы, такие как Facebook Messenger и WhatsApp.



Из упомянутых выше платформ MSN Messenger первой прекратила свою работу в 2014 году, за ней последовали AIM в 2017 году и Yahoo Messenger в 2018 году. Однако ICQ продолжала функционировать. AOL продала сервис VK в 2010 году за $187,5 миллиона, и он продолжал обслуживать преданную базу пользователей. По данным VK, в 2022 году у ICQ было примерно 11 миллионов пользователей.



ICQ долгое время пользовалась популярностью за пределами США, что, вероятно, помогло ей продержаться дольше своих конкурентов. Сервис использовал номера ICQ для идентификации пользователей, наряду с обычными именами пользователей, что способствовало его популярности в таких странах, как Китай. В 2021 году жители Гонконга массово перешли на ICQ после изменения политики конфиденциальности WhatsApp. Благодаря принадлежности VK, ICQ также имела значительную базу пользователей в России.



Однако были признаки того, что VK планировала закрыть платформу. Мобильные приложения ICQ исчезли из App Store и Google Play около 2022 года. ICQ оставалась доступной через веб-платформу и настольные приложения, однако последние обновлялись более года назад.



Конечно, 27 лет — это довольно продолжительный срок. С уходом ICQ эпоха мгновенных сообщений, похоже, официально завершилась. Тем не менее, официальный аккаунт ICQ в X продолжает развлекаться в последние дни… или, возможно, намекает на что-то новое в будущем.



В пятницу, вскоре после объявления о закрытии, аккаунт @ICQ опубликовал два поста с GIF-изображениями из фильма "Терминатор 2". Последний пост аккаунта? Известная фраза Арнольда Шварценеггера: "I'll be back" (Я вернусь).