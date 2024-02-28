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Хакеры взломали аккаунт покойного Мэтью Перри
28.02.2024 15:08 Алина Груднева

Хакеры взломали аккаунт покойного Мэтью Перри

Хакеры взломали аккаунт покойного актера Мэтью Перри, опубликовав на его странице в соцсети Х ссылку на фейковый сайт.

Фиктивный портал позиционировал себя как официальную ассоциацию Перри.

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Члены ассоциации, которые стремятся сохранить наследие звезды "Друзей", помогая людям, страдающим от зависимостей, смогли восстановить контроль над учетной записью.

"Наше внимание было обращено на то, что официальная страница Мэтью была взломана и направляет посетителей на поддельный веб-сайт, который просит пожертвования с использованием криптовалюты. Matthewperryfoundation.org — единственный веб-сайт, связанный с ассоциацией, и мы получаем пожертвования только через него", - сказано в официальном заявлении.
 

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