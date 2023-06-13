



Грузия запретила суррогатное материнство для иностранцев и оплату услуг донорам

В Грузии вводится запрет на услуги суррогатного материнства и ЭКО для иностранцев. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



Воспользоваться услугой суррогатного материнства в стране смогут только граждане Грузии. Среди причин запрета Гарибашвили назвал тот факт, что судьбу суррогатных детей, которых увозят из страны, потом нельзя контролировать. А есть информация, что "детей могут забирать однополые пары".



"Согласно новому законопроекту, такая возможность должна быть только у граждан Грузии. Иностранный гражданин уже не сможет, извините за грубое выражение, сделать такой заказ. На самом деле "заказ" размещается непосредственно в виде рекламы на сайтах. Нашим женщинам предлагают "доходный бизнес". А потом никто не знает, куда и кто забирает детей, рожденных в Грузии. Есть информация, что это могут быть однополые пары", — сказал Гарибашвили.



Помимо суррогатного материнства, в Грузии также будет ограничена возможность экстракорпорального оплодотворения для иностранцев.



По словам премьер-министра, Минздрав работает над соответствующим законопроектом, который будет направлен в парламент.



Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), суррогатное материнство, а также все сопутствующие процедуры для неграждан Грузии будут ограничены с 1 января 2024 года, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.



Что касается граждан Грузии, то они будут иметь право родить ребенка посредством донорства яйцеклеток или суррогатной матери, но женщинам будет запрещено брать за это деньги. Также будет запрещена любая реклама суррогатного материнства.



"По крайней мере, гражданин Грузии, который хочет стать донором или суррогатной матерью, должен действовать по принципу альтруизма и может получить только компенсацию, которая напрямую связана с расходами на беременность и роды", — сказал Азарашвили.



По его словам, в Грузии услуги суррогатного материнства предоставляют около двух тысяч женщин.



По состоянию на 2022 год суррогатное материнство разрешено только в нескольких странах: Австралии, Грузии, Канаде, Украине, Великобритании, Лаосе, Колумбии, нескольких штатах США и Индии. В большинстве стран Европы и Азии суррогатное материнство уголовно наказуемо.



Страны, выступающие против суррогатного материнства, считают, что оно унижает достоинство ребенка и суррогатной матери и превращает их в объекты регулярных контрактов. Суррогатное материнство противоречит правам детей. Человеческое тело не может быть предметом частного договора.



Согласно расследованию, проведенному "Радио Свобода", услуги суррогатной матери в Грузии сегодня составляет от 15 000 до 20 000 долларов. Большинство суррогатных матерей в Грузии относятся к социально уязвимым категориям граждан. По словам эксперта Тамар Гвазава, сегодня в Грузии 99 процентов тех, кто пользуется услугами суррогатного материнства и донорства, — это иностранные пары.



Программой суррогатного материнства пользуются пары из Европы, Китая, Израиля, Турции, США. В последнее время все больше пар приезжает из Австралии и Канады. Грузия стала еще более популярной страной для суррогатного материнства после начала войны в Украине.



В тбилисском метро можно увидеть рекламные баннеры с фотографией молодой улыбающейся беременной женщины. Под фото есть подпись, что одно из агентств суррогатного материнства "предлагает компенсацию от 60 000 до 70 000 лари [около $20 000–25 000] женщинам в возрасте от 19 до 38 лет".

