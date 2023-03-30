



Группа экспертов призвала взять паузу в развитии ИИ из-за "рисков для общества"

Илон Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призывают взять шестимесячную паузу в разработке систем, более мощных, чем недавно запущенный OpenAI GPT-4, в открытом письме, ссылаясь на потенциальные риски для общества и человечества.



Письмо, опубликованное некоммерческим институтом Future of Life Institute и подписанное более чем 1000 человек, включая Маска, призывает сделать паузу в разработке продвинутого ИИ до тех пор, пока не будут разработаны, внедрены и проверены независимыми экспертами общие протоколы безопасности для таких разработок.



Эти опасения появились из-за этических и юридических опасений по поводу продвинутого ИИ типа ChatGPT, который может потенциально использоваться для фишинга, дезинформации и киберпреступности.