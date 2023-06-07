



Гороскоп на 7 июня: День подходит для любой работы, но удача ждет избранных

Среда, 7 июня, убывающая Луна находится в знаке Водолей.



В этот день люди умственного труда могут рассчитывать на удачу. Вы можете сделать много отложенных дел.



Среда в целом подходит для любой деятельности. Особенно легко дается обработка большого количества информации, расчеты и работа с компьютером.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, это хороший день для того, чтобы заняться каким-нибудь активным отдыхом на свежем воздухе. Это поможет вам восстановить свое здоровье. Вы можете запланировать свидание со своим партнером на этот вечер. Избегайте чрезмерных расходов, так как у вас могут закончиться средства, когда они понадобятся вам больше всего в будущем. С точки зрения здоровья, ситуация выглядит многообещающе.



Космический совет: посвятите этот день личной жизни.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Вам давно пора перестать быть рабом своего партнера, Тельцы. Снимите "розовые" очки и познакомьтесь с реальным человеком, ради которого вы игнорируете членов своей семьи. Его намерения выглядят не очень хорошо, поэтому лучше дистанцироваться от такого человека, иначе вам будет очень трудно. Состояние вашего здоровья, по-видимому, улучшается, в то время как в финансовом плане вам, возможно, придется пострадать.



Космический совет: взгляните правде в лицо.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Это день, когда вас попросят выйти из вашей зоны комфорта, Близнецы. Вначале вам будет довольно трудно открыть свое сердце и разум из-за вашей сдержанной натуры, но в конце все будет хорошо. Ваша личная жизнь, кажется, набирает силу. В профессиональном плане можно ожидать роста.



Космический совет: приготовьтесь к тому, что вам придется разрушить привычный уклад дел.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, сегодня вы выглядите немного нетерпеливыми. Люди могут воспринять вас как досадную помеху из-за вашего поведения. Не теряйте рассудок, практикуйте медитацию, чтобы оставаться хладнокровными, спокойными и собранными. В финансовом плане вам, возможно, придется попросить о помощи, так как будет трудно найти выход из кризиса.



Космический совет: признайте, что есть вещи, которые вы не можете контролировать.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, избегайте разглашения своих секретов на публике, поскольку кто-то может намереваться причинить вам вред или шантажировать вас этими тайнами. Самоконтроль в том, что вы едите, является ключом к вашему отличному здоровью. Вы можете ожидать существенного улучшения финансовой ситуации. С точки зрения здоровья медитация и другие физические нагрузки могут дать свои результаты.



Космический совет: следите за своим языком.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



В профессиональном плане все ваши усилия, похоже, идут прахом из-за ваших соперников, Девы. Это разочарует вас и заставит потерять надежду, поскольку все, кажется, идет напрасно. Члены семьи утешат вас. Но помните, что победители – это те, кто возвращается к работе в трудные времена. Соберите все свое мужество, силу воли, решимость и начните с нуля. Однажды вы наверняка окажетесь на вершине своего успеха.



Космический совет: верьте в себя и не пасуйте перед трудностями.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Это будет довольно беспокойный день для Весов. Вы будете вовлечены во многие активности. Много времени займут рабочие задачи и проекты. Вы хорошо проведете время со своими коллегами. Ваша личная жизнь набирает силу по мере того, как партнеры будут развивать новое измерение в своей жизни.



Космический совет: приберегите немного энергии для общения с близкими.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Избегайте втягивать себя в какие-либо споры, так как это может обернуться вам во вред, Скорпионы. Между парами могут возникнуть некоторые проблемы с эго, поэтому будьте осторожны и не позволяйте им разрушить ваше счастье. В профессиональном плане вам, возможно, будет нелегко справляться с нагрузкой, но в конце концов все получится довольно хорошо.



Космический совет: забудьте о результатах, наслаждайтесь процессом.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, личная жизнь в настоящее время кажется немного сложной. Вы можете почувствовать, что все, чего бы вы ни пожелали, дается не очень легко. Что ж, такова жизнь. Вы должны усердно работать, чтобы заслужить счастье. В финансовом плане вы можете почувствовать, что ситуация выходит из-под контроля, что может оказать на вас некоторое психологическое давление.



Космический совет: примите реальность и двигайтесь дальше.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги, сегодня вы можете потерять терпение. Окружающие вас люди могут намереваться причинить вам вред и вывести вас из равновесия. Не позволяйте им беспокоить вас и сосредоточьтесь на своих целях. В профессиональном плане можно ожидать роста. Что касается здоровья, то можно наблюдать улучшение состояния. Постарайтесь не участвовать в нежелательных и некомфортных разговорах.



Космический совет: порой полезно испытать дискомфорт, чтобы осознать цену благополучия.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, вы будете заняты укреплением связи между вами и вашим партнером. На вашем пути открываются великие возможности, и каждая из них потенциально может придать сил вашей личной жизни. Профессиональный рост будет сопровождаться повышением заработной платы, что улучшит ваше финансовое положение.



Космический совет: избегайте пустых разговоров.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Старайтесь быть честными и открытыми со своим партнером и принимать то, что у вас есть, Рыбы. Посвятите несколько минут своей жизни самому себе, что поможет вам в личностном росте. Вы можете обратиться за советом к своей матери или к другим близким родственникам и друзьям. Будьте осторожны сегодня в денежных вопросах.



Космический совет: позвольте людям узнать настоящего себя.