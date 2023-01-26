



Гороскоп на 26 января: Обостренная интуиция поможет избежать неприятностей

Четверг, 26 января, растущая Луна в Овне. Этот день характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью.



Звезды не советуют браться за реализацию дел, которые требуют большой ответственности. Если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.



С другой стороны, у большинства людей обостряется интуиция, что поможет избежать многих неприятностей и правильно построить планы на будущее.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Говорят, что красота спасет мир. Сегодня красота – это творчество, которое призвано спасти ваш внутренний мир. Вероятно, внутри вас клокочет буря, но ее можно выплеснуть в процесс того, что вы любите, вне зависимости от того, что это будет: музыка, танцы живопись или видеоигры.



Космический совет: вам нужно спасение, найдите его в творчестве.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Вам хочется сделать так, чтобы блага лились на вас, как из рога изобилия, но вот незадача, небо глухо к вашим мольбам. И это логично: нельзя ждать чуда, не делая совершенно ничего для того, чтобы ваши проблемы решились.



Космический совет: не стоит ждать, что финансовые вопросы резко решатся сами собой.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Если фундамент ваших отношений построен на правде и честности, то вы должны быть в состоянии говорить о чем угодно. Вспомните все, о чем вы говорили, вспомните все обидные фразы и упреки. Возможно, еще не поздно все исправить.



Космический совет: ваши слова обернутся против вас.



РАК (22 июня – 22 июля)



Вы хорошо выглядите, правильно питаетесь и приносите домой приличную зарплату. Но всего ли вы добились сами? Вспомните, если кто-то помогал вам, то сегодня – лучший способ отблагодарить этого человека или людей. Кстати, не забудьте и о себе. И не отказывайтесь от обещаний, которые вы делали.



Космический совет: не забывайте о решениях, которые вы приняли.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Происходящее сильно будоражит что-то внутри вас. Признайте свое горе, признайтесь, что вы знаете того человека, из-за которого вы страдаете. Не забывайте, что очень важно вовремя сказать "нет".



Космический совет: ваша боль возникает из-за размытых личных границ.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Задумайтесь: какие действия, которые вы предпринимаете сегодня, помогают вам достичь желаемого? Вполне вероятно, что кое-какие планы придется пересмотреть, а то и вовсе отказаться от них.



Космический совет: энергии дня подталкивают вас к развитию.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Время действовать. Сегодня Вселенная призывает вас начать разрабатывать что-то новое. Обсуждать, строить планы, находить партнеров. Под лежачий камень вода не потечет и вам нужно найти в себе силы стряхнуть пыль с чего-то, что вы хотели реализовать уже давным-давно.



Космический совет: это идеальный день для новых проектов.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Сегодня вас призывают развивать свои уникальные способности, экспериментировать с новыми формами самовыражения и проявлять себя в новых областях. Путь, который вы выбрали, принадлежит вам и только вам.



Космический совет: вы призваны выполнить свою главную цель.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Вашей работы так много, что кажется, что вы забыли о чем-то очень важном. Когда вы в последний раз разговаривали с мамой обо всяких мелочах? Когда вы видели своего лучшего школьного друга? Когда обсуждали с коллегами что-то помимо работы? Вы явно забыли о самом важном.



Космический совет: уделите время своим родным и близким.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Ваше творчество и ваша интуиция берут начало из одного источника. Слушайте свое сердце, внимательнее смотрите за знаками. В подсознательном рождается желание творить, и ваше детище будет уникальным.



Космический совет: обратите внимание на то, что вы готовы создать.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вы можете как вести людей за собой, так и плестись в хвосте. Вы можете начать революцию, но почему-то слушаете других. Все в ваших руках, стоит лишь начать смотреть на вещи немного иначе.



Космический совет: вам нужно меняться.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Сегодня прекрасный день и стоит отбросить практичность, как старую кожу. Будьте небрежны и даже можно потратить чуть-чуть больше, чем надо. Время быть немного беззаботной и чуть-чуть легкомысленной версией себя.



Космический совет: это прекрасный день для того, чтобы сиять.

