



Гороскоп на 21 апреля: Хороший день для важных покупок и вложений

Пятница, 21 апреля. Этот день хорошо подходит для важных покупок и долгосрочных вложений. У многих людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Любовь, удача и красота на вашей стороне. Скорее всего, это будет такой день, когда все двери будут открываться как раз вовремя для вас, чтобы пройти дальше. Старые, ненужные главы остаются позади и открываются новые.



Космический совет: идите по своему пути с песней и бодростью.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Это урок или благословение? Каждое "нет" – это просто космическое перенаправление на что-то более значимое. Вместо того, чтобы попасть в петлю страхов и беспокойств, направьте энергию на совершенно новые дела. Используя свои сильные и слабые стороны в своих интересах, вы сможете достичь куда большего, чем вам может показаться.



Космический совет: выйдите из своей зоны комфорта.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Основное внимание будет уделено вашим отношениям. Никуда не торопитесь, только не здесь. Если вы чувствуете, что разрываетесь между своими идеалами и тем, что вы видите в своей повседневной жизни, возможно, стоит немного позволить делам идти самим по себе. Для некоторых начинается новая или обновленная любовь, но станет ли новый интерес чем-то большим или же разрушит то, что уже было вашим.



Космический совет: верьте в лучшее и это случится.



РАК (22 июня – 22 июля)



Если вы очень старались приспособиться в прошлом, но вместо этого чувствовали себя подавленными или потерянными, то может быть, стоит попробовать что-то новое и пробить себе путь? Вы стоите на пороге, идите же, позвоните в колокольчик, чтобы открыть двери.



Космический совет: найдите новые способы прочтения старых историй.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Каждое большое изобретение когда-то начиналось с мечты. Бегите вперед, позволяйте себе совершать ошибки, падать, отряхиваться и снова идти вперед. Может показаться, что самым главным вещам требуется время, но вы удивитесь, узнав, как просто решаются некоторые задачи.



Космический совет: стоит добавить немного смеха в сложную ситуацию.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Оставьте свое сердце широко открытым. Вы очень целеустремленный человек, и когда вы позволяете себе быть заметным, без необходимости что-либо заставлять или активно что-либо "делать", то люди сами потянутся к вам. Возьмите жизнь в свои руки. Нет смысла пытаться делать все за других, если можно попросить.



Космический совет: как бы ни было сложно, не забывайте дышать.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Вы попали в ловушку медленной скорости, а не в тупик. Если вы открыты для импровизации, то действительно можете организовать вокруг себя других людей и воплотить что-то масштабное и долгосрочное. Но важнее сегодня будет не ваша работа и окружающие, а вы сами. Сделайте ваше здоровье приоритетом № 1 сегодня, иначе все вскоре может привести к несчастному случаю.



Космический совет: сделайте свое психическое, эмоциональное и физическое здоровье приоритетом.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Если вы чувствуете, что бьетесь головой о стену, утешьте себя тем, что стена постепенно истончается. Впрочем, не исключено, что именно ваши действия в прошлом завели вас в тупик. Задумайтесь, какой выбор привел вас к этому пути. Возможно, сегодня вам представится второй шанс на то, чтобы исправить ошибки прошлого.



Космический совет: ваши мольбы будут услышаны.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Что произойдет, если вы ослабите бдительность? Ожидайте поворотов сюжета и диверсий, но верьте, что в конце пути вас ждет достойное вас вознаграждение. И помните: усилие необходимо, да, но слишком большое усилие отталкивает.



Космический совет: перестаньте принижать себя. Вы бриллиант, достойный короны.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Ваша победа уже здесь, в нее вносятся небольшие изменения, чтобы она подходила именно вам. И если на каком-то фронте без перемен, то именно потому, что к цели предстоит сделать еще какие-то шаги. Позвольте себе чувствовать уныние или печаль, пока вы продолжаете двигаться вперед.



Космический совет: возможно, стоит спросить себя: все ли правильно в вашей жизни?



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Вас ожидают новые начинания. Извлеките максимум из этой сверкающей новой энергии, которая входит в вашу жизнь, и бесстрашно стойте в центре внимания.



Космический совет: извлеките максимум из энергии дня.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Сила потока, а не грубое давление. Вполне вероятно, что встраиваясь в течение сегодняшнего дня вам откроется что-то еще о ситуации, в которой вы находитесь.



Космический совет: верьте в свои мечты и слушайте свою интуицию.