



Голый муж бегал за начальницей Москомприроды, а та отбивалась сковородкой

Канал Baza рассказал историю о быте московских элит.



В Москве избили замруководителя Мосприроды. Дома на женщину напал её муж, бывший начальник службы безопасности Российского университета транспорта.



Первый серьёзный конфликт в семье Веры Струковой произошёл ещё в мае. Тогда её муж Антон напился, рассвирепел и избил жену. Она вызвала полицию, зафиксировала травмы, но заявление писать не стала. А через неделю и вовсе простила мужа и вернулась к нему.



Но через полгода всё повторилось. По словам Струковой, в начале октября Антон напился, начал бегать по дому голым и задирать её вместе с дочерью. Женщина снова вызвала полицию — на этот раз Антона забрали в отдел. Там, по её словам, муж продолжил вести себя по-хамски: снимал жену на видео и морально унижал.



Второй шанс Струкова решила не давать: она написала на мужа заявление в полицию за избиение в мае. Супруг ответил тем же: заявил, что жена избила его сковородкой. В конце концов любовная лодка разбилась о быт: вчера Струкова подала заявление о разводе