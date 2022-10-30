



Голосуем за скидки: на какие распродажи стоит обратить внимание в день выборов?

Иногда сделать выбор очень сложно, а иногда – проще простого. И когда речь заходит о шопинге в день голосования, то этот выбор очивиден!



Самый сложный выбор для женщины – это выбор гардероба и здесь важно не ошибиться. Правильное обновление ждет вас в магазинах и на сайте сети Crazy Line, где вы найдете не только ультрамодные модели, но и выгодные цены, ведь в день выборов в сети действуют скидки до 40% на множество моделей новой зимней коллекции.



Цветовая палитра новой коллекции невероятно разнообразна: от ярких цветов, таких как зеленый, фиолетовый, фуксия и красный, до мягких оттенков бежевого, оливкового, синего, бордового, горчичного. Образы построены на контрастах и модной многослойности. Эта одежда создана, чтобы дарить радость, комфорт и свободу. Уютные ткани, комфортный крой, сдержанная элегантность – все это характеризует стиль зимы 2023 в коллекции Модного дома Crazy Line.

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В каждой области фэшн-идустрии есть производители, которые в течение десятков лет не сдают свои позиции. На обувном рынке это безусловно мастера из Италии. Купить со скидкой 15 % пару итальянских туфель из новой зимней коллекции – это однозначно правильный выбор. Такую возможность грех пропускать мимо. Поэтому в день выборов загляните в магазины или на сайт Lafayette Italy. Со скидкой можно купить и классические модели и те, что в новом сезоне взлетели в топ трендов. Многие из них останутся актуальными еще минимум на год и окажутся отличной модной инвестицией. Больше всего повезет членам клуба клиентов и его новым участникам: они получат плюсом дополнительную скидку 7% на оставшуюся сумму. Словом, надо бежать.





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В магазине белья определиться с выбором часто сложнее, чем на избирательном участке. Даже букв, обозначающих размеры чашечек бра, больше, чем в бюллетенях. А ведь правильно подобранное нижнее белье способно творить чудеса с женским силуэтом. Jack Kuba собрали все предметы культа кружева и шелка, которые обожают женщины и которые способны сделать их по-настоящему счастливыми.







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