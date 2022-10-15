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"Глупости": Нетаниягу осудил антисемитские твиты Канье Уэста
15.10.2022 09:05 Алина Груднева

"Глупости": Нетаниягу осудил антисемитские твиты Канье Уэста

 

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу осудил рэпера Канье Уэста за его антисемитские твиты и объявление войны еврейской общине. 
 
Об этом сообщает The Daily Mail.
 
На вопрос ведущего Билла Махера, "отомстит" ли он рэперу, Нетаниягу лишь усмехнулся. 
 
Аккаунт Уэста в Twitter был заблокирован на прошлой неделе после антисемитского сообщения.
 
По словам Нетаниягу, твиты рэпера были лишь частью долгой истории ненависти, которую пришлось пережить еврейской общине. 
 
"Антисемитизм — это самая продолжительная ненависть в истории. Это явление уходит корнями на тысячи лет назад. Мы имели дело с проблемами посерьезнее, чем эти глупости", - сказал он.
 
Нетаниягу отметил, что 45-летний Уэст просто обвиняет в своих проблемах еврейский народ, что является символом антисемитизма во всем мире. 
 
"Вы знаете, коммунисты обвиняют евреев в том, что они капиталисты, капиталисты обвиняют евреев в том, что они коммунисты. У тебя проблема, вини евреев", - добавил он.

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