



"Глупости": Нетаниягу осудил антисемитские твиты Канье Уэста

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу осудил рэпера Канье Уэста за его антисемитские твиты и объявление войны еврейской общине.

Об этом сообщает The Daily Mail.

На вопрос ведущего Билла Махера, "отомстит" ли он рэперу, Нетаниягу лишь усмехнулся.

Аккаунт Уэста в Twitter был заблокирован на прошлой неделе после антисемитского сообщения.

По словам Нетаниягу, твиты рэпера были лишь частью долгой истории ненависти, которую пришлось пережить еврейской общине.

"Антисемитизм — это самая продолжительная ненависть в истории. Это явление уходит корнями на тысячи лет назад. Мы имели дело с проблемами посерьезнее, чем эти глупости", - сказал он.

Нетаниягу отметил, что 45-летний Уэст просто обвиняет в своих проблемах еврейский народ, что является символом антисемитизма во всем мире.

"Вы знаете, коммунисты обвиняют евреев в том, что они капиталисты, капиталисты обвиняют евреев в том, что они коммунисты. У тебя проблема, вини евреев", - добавил он.