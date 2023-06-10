



Германия увеличилась на 8,2 метров – как это произошло

В Европе произошел передел территорий мирным путем. Об этом пишет DW.



Германия формально увеличилась на 8 метров. Все произошло из-за реки, рельеф которой изменился с годами. На юго-западе Германии, а точнее – в федеральной земле Баден-Вюртемберг, граница со Швейцарией проходит по реке Рейн.



На немецком берегу расположен симпатичный курортный городок Бад-Зеккинген. Соединяет берега необычный мост длиной 203,7 метра – самый длинный крытый деревянный мост в Европе. Он был построен в XVI веке и несколько раз и ремонтировался после разрушений.



Власти ФРГ и Швейцарии уже давно пытались подписать договор об окончательном установлении государственной границы. Дело в том, что еще в 1808 году границу провели по Рейну исходя из измерений глубочайших донных участков, но впоследствии из-за течения рельеф дна изменился, и этот критерий устарел.



В районе Бад-Зеккингена решили не ждать, пока будет подписан новый немецко-швейцарский договор, и установили новую границу уже сейчас, переместив пограничный указатель на мосту.



Ранее по мосту со стороны Германии до швейцарской границы нужно было пройти 102 метра, а сейчас – 110 метров.Так формально территория ФРГ увеличилась. Последняя, ​​кстати, получила и новый остров Фридолин, который раньше страны делили пополам.

