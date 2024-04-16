



Гарри и Меган подловили на прогулке во Флориде

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл папарацци подловили на прогулке во Флориде.



По данным Royal Fashion Police, парочка гуляла в Палм-бич.



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Модные эксперты обратили внимание на то, что для прогулки Меган выбрала сумку оливкового оттенка Cesta Collective за 850 долларов. Образ завершили светлые брюки и черный топ. Ее муж выбрал полностью темный лук.



Ожидается, что скоро Гарри и Меган отправятся в Британию на 10-летие Игр Непокоренных. Также ходят слухи, что король Чарльз III пригласит семейство этим летом в замок Балморал в попытке наладить отношения со своими внуками.