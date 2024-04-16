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Гарри и Меган подловили на прогулке во Флориде
16.04.2024 00:16 Алина Груднева

Гарри и Меган подловили на прогулке во Флориде

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл папарацци подловили на прогулке во Флориде. 

По данным Royal Fashion Police, парочка гуляла в Палм-бич. 

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Модные эксперты обратили внимание на то, что для прогулки Меган выбрала сумку оливкового оттенка Cesta Collective за 850 долларов. Образ завершили светлые брюки и черный топ. Ее муж выбрал полностью темный лук.

Ожидается, что скоро Гарри и Меган отправятся в Британию на 10-летие Игр Непокоренных. Также ходят слухи, что король Чарльз III пригласит семейство этим летом в замок Балморал в попытке наладить отношения со своими внуками.

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