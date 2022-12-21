



Галь Гадот может снова сыграть Чудо-женщину

Две недели назад страну охватила буря, когда было объявлено, что новые боссы корпорации DC, режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран, отменили сценарий “Чудо-женщины-3”, главную роль в котором сыграла Галь Гадот.



Фанаты предположили, что это было частью перезапуска кинокомпании и означало конец для Галь Гадот в DC. Теперь Ганн немного прояснил, как обстоят дела.



“Я не знаю, откуда вы взяли эту идею”, – написал Ганн в социальной сети в ответ на сообщения о том, что Гадот и Генри Кавилл, сыгравший Супермена, потеряли свои роли.



Как уже упоминалось, кинокомпания DC пережила некоторые потрясения после того, как жесткая критика последних фильмов поставила под сомнение будущие проекты.



Теперь кажется, что такие опасения безосновательны. В последние годы компания столкнулась с множеством проблем, в том числе с отменой фильма Batgirl от HBOmax, над которым работали последние 5 лет и который обошелся в 90 миллионов долларов.



Ганн и Сафран возглавили компанию, чтобы стабилизировать дела после смерти президента компании Уолтера Хамада. Они будут отвечать за весь кинематографический, телевизионный и анимационный контент. Теперь они сделали первый шаг – отменили “Чудо-женщину-3” и сняли Генри Кавилла с роли Супермена.



Частые смены руководства и творческого направления были большой частью неоднократных неудач в сокращении разрыва между DC и его конкурентом Marvel. Только “Аквамен” из последних фильмов компании преодолел отметку в миллиард долларов в прокате, что стало огромным разочарованием для корпорации, владеющей правами на таких героев, как Супермен, Бэтмен, Флэш, Чудо-женщина и других.