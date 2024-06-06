



Французы открыли производство водки премиум-класса - $200 за бутылку

Франция удивила всех любителей выпить чего-нибудь по-крепче. Там выпустили премиум-класса за $200, настоянную на настоящем метеорите.







Помимо пшеницы, родниковой воды и растительных ингредиентов, ее настаивают на кусках метеорита, в результате чего камень частично растворяется в водке, придавая неповторимый “вкус космоса”.



А вот теперь понесется, кто во что горазд по всему миру. А то на клюкве, на березовых почках…Этим уже никого не удивишь.

