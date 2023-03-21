



Французское пиво 1664 BLANC приглашает на Dinner With a Twist от шефа

Французский пивной бренд 1664 BLANC совместно с сайтом и приложением ONTOPO и рестораном Olé шеф-повара Орена Асидо примет известных израильских шеф-поваров на Dinner With a Twist в рамках первого в своем роде кулинарного проекта.



Французское пшеничное пиво 1664 BLANC, веб-сайт и приложение ONTOPO, а также шеф-повар Орен Асидо из ресторана Olé приготовили для нас «ужин с изюминкой» — первые в своем роде события в Израиле, в каждом из которых Орен Асидо будет принимать для совместного создания шедевров кулинарии одного из лучших поваров Израиля, личность которого будет раскрыта только в день трапезы.



В рамках вечеров-сюрпризов личности шефов останутся в секрете до дня трапезы, и все, что будет известно посетителям, — это время и место ужина, а также пиво, которое будет сопровождать блюда от шефов - BLANC 1664. Личности шефов гостям ресторана предстоит узнать по подсказкам, которые будут опубликованы в социальных сетях 1664 BLANC, ONTOPO, и ресторана Olé.







Dinner With a Twist в концепции ужина-дегустации пройдут 28 марта и 23 апреля в ресторане Olé по адресу Shvil HaAtad, 5, Тель-Авив, (комплекс «Селина» в Неве Цедек).



Цена 390 шекелей на одного человека. В стоимость входит и бутылка пива BLANC 1664.



Забронировать место можно на сайте и в приложении ONTOPO https://ontopo.co.il/72712127 .



1664 BLANC - французское пшеничное пиво крепостью 5%, с тонкими ароматами и вкусами летних фруктов и цитрусовых, с нежной горчинкой. 1664 BLANC играет на солнце золотистыми оттенками, украшением его становится плотная пена, пиво - насыщенное и стильное, как и все, что сделано во Франции.



1664 BLANC находится внутри уникальной бутылки в форме Эйфелевой башни глубокого синего цвета, оформленной в цветах французского флага, что делает бутылку произведением искусства.



Ресторан Olé шеф-повара Орена Асидо расположен на стыке между Неве-Цедек и Флорентин в древнем строении темплеров, где ныне находится отель Selina. Точно так же, как и расположение, еда и атмосфера места соединяют полюса культуры: старое и новое, элегантное и дикое, глобальное и аутентичное. Меню ресторана основано на свежих сезонных продуктах и ​​черпает вдохновение как из кухонь южной Испании и Северной Африки, так и из долгого пути, который Асидо прошел в качестве шеф-повара.

