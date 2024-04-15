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Франция усиливает безопасность вокруг синагог и еврейских школ
15.04.2024 09:33 Алина Груднева

Франция усиливает безопасность вокруг синагог и еврейских школ

Во Франции усиливают меры безопасности вокруг еврейских школ и синагог на фоне нарастания напряженности между Израилем и Ираном.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

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"По мере приближения Песаха и на фоне текущей международной ситуации я поручил местным властям значительно усилить безопасность в местах, которые посещают наши еврейские соотечественники, особенно в отношении синагог и еврейских школ", - сообщил он.

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