



Франция добилась рекордно низких показателей выброса углерода

Выбросы углерода во Франции составляют всего 96 г CO2/кВт-г. Таких низких показателей страна достигла благодаря производству 63% электроэнергии на АЭС, 14% – несет ГЭС и 12% – на газовых ТЭС. В прошлом году именно эти источники электроэнергии в Евросоюзе признали "зелеными", а приведенная статистика действительно подтверждает этот факт.



В то же время, на выбросы углерода в Германии приходится 723 г CO2/кВт-г. В их энергомиксе 50% производимой электроэнергии приходится на угольные ТЭС, 17% – на газовые и 13% – на ветровые электростанции.



Интересен зелено-угольный парадокс: чем больше "зеленых" ветроэлектростанций, тем больше нужно применять тепловые станции для регулирования энергетической системы.



