



Франция депортирует россиян-исламистов

Франция передала России список с именами почти сорока россиян, которых планируется депортировать из страны за их радикальные исламистские взгляды.



Как заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен, французские власти стремятся обезопасить страну от "возможных проявлений радикального ислама, в том числе от террористических актов".



Министр не раскрыл информацию о россиянах, которым грозит депортация, но уточнил, что высылка произойдет только после того, как российское консульство одобрит представленный список. Пока же за россиянами установлен "самый строгий контроль", передает Bild.



Ранее Дарманен заявлял, что около 60 россиян находятся в списке S МВД Франции, в который власти страны вносят людей, представляющих угрозу для безопасности.



"Среди них, очевидно, есть и выходцы из Чечни", - подчеркнул глава МВД.



При этом около 40 человек из перечня либо находятся в тюрьме, либо их свобода ограничена в рамках судебных мер.