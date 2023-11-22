



Фокусы под водой: 38 трюков за 3 минуты

Эйвери Эмерсон Фишер 13 лет. Она совсем юная не то, что для фокусов, но и для акваланга тоже. Кто бы мог подумать, что в столь раннем возрасте, можно стать чемпионом в таких направлениях.



Девушка выполнила 38 фокусов за три минуты под водой, побив рекорд Мартина Риса, который в 2020 году сделал 20 фокусов под водой за отведенные 3 минуты. Итак, новый рекорд Книги Гиннесса принадлежит теперь Эйвери!

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Фишер имеет 12 сертификатов подводного плавания и совершил более 30 погружений в океане.

