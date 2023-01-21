



Фанаты пришли в ужас от "детокс-салата" Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу столкнулась с негативной реакцией после того, как опубликовала видео приготовления "детокс-салата" с лососем на официальном аккаунте Goop в Instagram.



Видео было опубликовано в рамках продвижения новой детокс-программы Goop, сообщает издание Page Six.



Пэлтроу приготовила блюдо, состоящее из салата романо, зеленого лука, авокадо, цуккини, спаржи и жареного лосося с "очень простым дижонским соусом из лука и клена". Однако, не все поклонники оценили такой "детокс".



"Ты просто делаешь дерьмо, чтобы заработать денег. Ваша печень - это то, что заботится об очищении организма от токсинов. Вся эта "очищающая" чепуха - просто еще один способ заработать деньги", - написал один из зрителей.



"Эта цыпочка ничего не понимает, о чем говорит… Ваше тело устроено таким образом, чтобы очищать себя от всех токсинов. Питайтесь правильно, занимайтесь спортом, высыпайтесь", - продолжил комментатор.



Другой пользователь сети отметил: "Она всегда очищает то, что она ест. Это кажется навязчивым. Это также похоже на беспорядочное питание. Выглядит нездоровым".



Также подписчики раскритиковали Пэлтроу за то, что она якобы использовала выращенного на ферме лосося вместо выловленного в дикой природе.



"Тот факт, что женщины платят доллары за то, чтобы выслушать вашу чепуху, - это безумие. Выращенный на ферме лосось для вас ужасен", - написал комментатор.



Издание Page Six поговорило с врачом-диетологом Маккензи Колдуэлл, которая заявила: "Вся идея "детокса" - это действительно неудачный способ, которым диетическая культура пытается напугать людей, заставив их думать, что им нужно что-то купить, чтобы избавить свое тело от страшных вещей, которых на самом деле не происходит. Ваша печень, легкие, почки и кожа ежедневно очищают ваше тело от токсинов, и в целом хорошо сбалансированный режим питания будет поддерживать все эти органы в выполнении их функций".