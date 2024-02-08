Новости » Life Style
Eurovision: Испанская группа Nebulossa попала в громкий скандал
08.02.2024 16:47 Катя Шульц

Eurovision: Испанская группа Nebulossa попала в громкий скандал

Отборочные конкурсы Eurovision  проходят по всей Европе. Ежегодный конкурс стремительно приближается. И буквально в каждой стране что-то скандальное происходит.

Так в Испании в национальном отборе победила Nebulossa, опередив всего на два голоса занявшего второе место Хорхе Гонсалеса.

Нынешние представители Испании на песенном конкурсе Евровидение-2024 попали в громкий скандал из-за провокационной песни.

Их песня Zorra вызвала возмущение среди представителей феминистического движения в Мадриде. Слово Zorra переводится с испанского как "лиса", но чаще в сленге оно используется в значении "ш**ва" или "с**ка".

Сами авторы так не считают. Их идея состояла в том, чтобы высмеять мизогинию и осветить проблему двойных стандартов в отношении женщин.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы