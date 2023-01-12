



Эта распространенная ошибка после стирки может привести к проблемам со здоровьем

В зимнее время года, когда дом плохо проветривается, на пятнах появляются пятна плесени.



Это связано не только с проникновением влаги в помещение извне, но и из-за неправильной сушки одежды после стирки.



Плесень в доме может нанести вред качеству воздуха, которым мы дышим, и повлиять на наше здоровье. У большинства людей контакт со спорами может привести к таким симптомам, как заложенность носа, кашель и зуд в глазах. Такое воздействие может быть более опасным для людей с астмой, респираторными заболеваниями, слабой иммунной системой или специфической аллергией.



Эксперты бренда бытовой техники Beko советуют сушить мокрое белье вне помещения, поскольку в противном случае собирается конденсат, что может привести к увеличению влажности воздуха в доме на 30%. Он впитывается в стены, ковры и мебель, создавая благоприятную среду для появления плесени.



Уточняется, что в помещении стоит использовать сушилку для белья в холодные и дождливые дни. А еще лучше - развешивать белье на улице. Если такой возможности нет, то одежду стоит вывешивать возле открытого окна, чтобы влага не впитывалась в стены и мебель.



Чтобы снизить уровень влажности и образование сырости и плесени в доме зимой эксперты советуют не перегружать стиральную машину. Также стоит не перегружать шкаф, вывешивая одежду просторно. А когда вы проветриваете помещение, то нужно открывать и шкаф, чтобы в него попадал воздух с улицы.



При использовании стиральной машины или сушки, а также при приготовлении пищи или принятии горячего душа стоит также открывать окна, чтобы увеличить приток воздуха и предотвратить скопление влаги.



Если плесень в квартире все же появилась, используйте для избавления от нее с твердых поверхностей уксус, мыло и воду.