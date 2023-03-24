



Еще одна королевская чета пойдет по стопам Гарри и Меган

Датский принц Иоахим пойдет по стопам принца Гарри и Меган Маркл, решив переехать в США.



По данным Page Six, шестой по очереди наследник на престол разругался со своим братом и матерью-королевой.



Уточняется, что Иоахим переезжает вместе с супругой Мари и двумя младшими детьми в США, где станет атташе по оборонной промышленности в посольстве Дании. Там ему не будут платить зарплату, однако датский парламент согласился платить ему за службу стипендию в размере 300 тысяч датских крон в месяц.



Раздор в королевской семье вспыхнул на фоне слухов по поводу борьбы за власть между Иоахимом и его братом Фредериком, а также напряженности между принцессой Мари и кронпринцессой Мэри. Недавно Иоахим возмутился, что его дети потеряют королевские титулы.



"Мои дети не знают, на что опереться. Во что они должны верить. Почему их личности решили стереть? Почему они должны быть наказаны таким образом", - говорил он.