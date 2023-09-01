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Энн Хэтэуэй стала лицом косметической компании
01.09.2023 18:54 Алина Груднева

Энн Хэтэуэй стала лицом косметической компании

Американская актриса Энн Хэтэуэй стала лицом японской косметической компании Shiseido.

"Мы рады объявить Энн Хэтэуэй новым амбасадором бренда нашей коллекции VITAL PERFECTION. У всех у нас внутри скрыт неиспользованный потенциал, который мы должны искать. Наша линейка ухода за кожей использует передовые технологии, чтобы раскрыть ваш потенциал. Почувствуйте силу собственных возможностей", — сказано в заявлении бренда.

По словам Хэтэуэй, она очень взволнована из-за того, что стала амбасадором японского бренда.

"Для меня такая честь, что они почувствовали, что я соответствую их критериям. Этот бренд на протяжении многих поколений был синонимом высочайшего качества", — отметила знаменитость в комментарии Vogue.

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