



Эксклюзивный Bentley знаменитого певца выставлен на аукцион

В Великобритании выставили на продажу кабриолет Bentley S1 Continental Drophead Coupe 1958 года. Об этом сообщает сайт RM Sotheby’s.



Всего выпущено только 92 таких автомобиля.





Bentley S1 Continental с откидной тканевой крышей выпускали под заказ в кузовном ателье Park Ward. Конкретно этот автомобиль имеет интересную историю.



Кабриолет Bentley в 90-х прошел реставрацию и в 2001 году его приобрел вокалист группы Jamiroquai Джей Кей. Он известный автоколлекционер и в разное время владел такими раритетами, как Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura и Diablo, Ferrari F40 и Enzo.



Джей Кей не только ездил на Bentley S1 Continental, но и засветил авто в клипе на песню Love Foolosophy. Вместе с певцом в видео снялась Хайди Клум.



Сообщается, что пробег Bentley S1 Continental составляет немногим менее 64 тыс. км. Его салон отделан дорогой кожей и деревом.



Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 12,9 с и развить 192 км/ч.