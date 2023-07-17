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Эксклюзивный Bentley знаменитого певца выставлен на аукцион
17.07.2023 15:01 Ирина Демьянова

Эксклюзивный Bentley знаменитого певца выставлен на аукцион

В Великобритании выставили на продажу кабриолет Bentley S1 Continental Drophead Coupe 1958 года. Об этом сообщает сайт RM Sotheby’s.

Всего выпущено только 92 таких автомобиля.


Bentley S1 Continental с откидной тканевой крышей выпускали под заказ в кузовном ателье Park Ward. Конкретно этот автомобиль имеет интересную историю.

Кабриолет Bentley в 90-х прошел реставрацию и в 2001 году его приобрел вокалист группы Jamiroquai Джей Кей. Он известный автоколлекционер и в разное время владел такими раритетами, как Porsche Carerra GT, Lamborhini Miura и Diablo, Ferrari F40 и Enzo.

Джей Кей не только ездил на Bentley S1 Continental, но и засветил авто в клипе на песню Love Foolosophy. Вместе с певцом в видео снялась Хайди Клум.

Сообщается, что пробег Bentley S1 Continental составляет немногим менее 64 тыс. км. Его салон отделан дорогой кожей и деревом.

Кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 12,9 с и развить 192 км/ч. 

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