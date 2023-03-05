



“Эгед”: скидка 50% на второй билет на выступление Александра Васильева в Израиле

Знаменитый деятель искусства, историк моды, бескомпромиссный борец за красоту Александр Васильев выступит в Израиле с циклом лекций о моде в эпоху перемен - “Красота в изгнании” с 8 по 13 марта. Мы уверены, что среди клиентов «Эгеда» много тех, для кого мода, красота и история – не пустой звук. Именно для вас мы дарим возможность посетить мероприятие со специальной скидкой!



Что такое весна – это пробуждение, яркие краски и желание обновления. Вот и мы в «Эгеде» с приходом весны ждем перемен, но только приятных. И хотим поделиться приятным и полезным с вами, уважаемые пассажиры. Компания «Эгед» дарит всем своим пассажирам возможность посетить долгожданное мероприятие от Александра Васильева.





Его выступление будет посвящено эпохе перемен, и тому, как эти перемены влияли на общество и моду. Вы узнаете, как помочь красоте вернуться в наш мир, как происходило это много раз после бурных потрясений и войн. Маэстро моды Александр Васильев не просто творческий и харизматичный лектор и коллекционер, он серьезный исследователь. Его книги расходятся по всему миру. Вот, и в этот раз, его выступление в Израиле станет бурным миксом из истории, моды, шоу и надежды на лучшее.



Разобраться в моде прошлого и настоящего, узнать, как войны и революции меняют моду и стиль, как на руинах «старого мира» создавались новые тренды и появился яркий, бессмертный арт-деко, углубиться в работы Кристиана Диора, Кристобаля Баленсиага и Оскара де ла Рента поможет Александр Васильев уже в марте!



К слову о марте, такой творческий вечер - замечательный подарок на все весенние праздники! Поэтому забирайте свой подарок прямо сейчас!

Билеты для клиентов “Эгеда” со скидкой 50% на второй билет по промокоду EGED https://www.artup.co.il/event/83?utm_source=mig&utm_medium=article



Красиво, модной вам весны и спасибо, что выбираете «Эгед»!



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