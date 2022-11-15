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Джим Керри пошутил над новостью о запрете на въезд в Россию
15.11.2022 19:59 Ольга Белозерова

Джим Керри пошутил над новостью о запрете на въезд в Россию

Актер Джим Керри пошутил над новостью о том, что власти России запретили ему въезд в страну.

Все началось с того, что писательница Маргарет Этвуд, которая тоже попала в "черный список" РФ, написала, что вместе с Джимом Керри запланировала на выходные поездку в Москву, но вместо этого стоит поехать в Киев.

"Джим и я запланировали повеселиться на выходных в Москве. Думаю, вместо этого нужно ехать в Киев", - написала она.

На это Джим Керри ответил: "Маргарет Этвуд, боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезжать в Россию… но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире - это такие пустяки! У нас всегда остается Париж". 

 

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