Джим Керри пошутил над новостью о запрете на въезд в Россию

Актер Джим Керри пошутил над новостью о том, что власти России запретили ему въезд в страну.



Все началось с того, что писательница Маргарет Этвуд, которая тоже попала в "черный список" РФ, написала, что вместе с Джимом Керри запланировала на выходные поездку в Москву, но вместо этого стоит поехать в Киев.



"Джим и я запланировали повеселиться на выходных в Москве. Думаю, вместо этого нужно ехать в Киев", - написала она.



На это Джим Керри ответил: "Маргарет Этвуд, боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезжать в Россию… но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире - это такие пустяки! У нас всегда остается Париж".





Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia🥱…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. 😢☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV