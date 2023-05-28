



Джейн Фонда вручила награду режиссеру Жюстин Трие на Каннском кинофестивале 2023



В субботу (27 мая) 85-летняя икона экрана во время торжественной церемонии вручила "Золотую пальмовую ветвь" режиссеру "Анатомии падения" Жюстин Трие.



Однако Жюстин забыла его, когда спешила отпраздновать с остальной частью своей команды. Джейн попыталась привлечь ее внимание, но потерпела неудачу и бросила награду в спину режиссера.



Курьезный момент попал на камеру.



Несмотря на то, что Джейн удалось "поразить" Жюстин наградой, она, похоже, этого не заметила. Возможно, это потому, что награда была легким свитком, а не тяжелой статуэткой!



Ролик момента появился в сети. В нем Джейн кажется расстроенной и шокированной, поскольку Жюстин продолжает идти даже после удара по затылку.

Другой человек на сцене забрал забытую награду, чтобы передать режиссеру.



Джейн дала поистине культовое интервью во время фестиваля. В нем она прокомментировала многих своих прошлых коллег , рассказав, кто из них, по ее мнению, не любил ее, у кого "проблемы с женщинами" и кто потерял свою внешность.

Queen Jane Fonda qui balance à cette tocarde de Justine Triet le parchemin accompagnant sa palme d’or qu’elle refuse de récupérer pic.twitter.com/Ks5IB9MSMq — Eric Klein (@EricKLein_) May 28, 2023