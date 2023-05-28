Джейн Фонда вручила награду режиссеру Жюстин Трие на Каннском кинофестивале 2023
В субботу (27 мая) 85-летняя икона экрана во время торжественной церемонии вручила "Золотую пальмовую ветвь" режиссеру "Анатомии падения" Жюстин Трие.
Однако Жюстин забыла его, когда спешила отпраздновать с остальной частью своей команды. Джейн попыталась привлечь ее внимание, но потерпела неудачу и бросила награду в спину режиссера.
Курьезный момент попал на камеру.
Несмотря на то, что Джейн удалось "поразить" Жюстин наградой, она, похоже, этого не заметила. Возможно, это потому, что награда была легким свитком, а не тяжелой статуэткой!
Ролик момента появился в сети. В нем Джейн кажется расстроенной и шокированной, поскольку Жюстин продолжает идти даже после удара по затылку.
Другой человек на сцене забрал забытую награду, чтобы передать режиссеру.
Джейн дала поистине культовое интервью во время фестиваля. В нем она прокомментировала многих своих прошлых коллег , рассказав, кто из них, по ее мнению, не любил ее, у кого "проблемы с женщинами" и кто потерял свою внешность.