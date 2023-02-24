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Джей Ло трогательно поздравила подросших двойняшек
24.02.2023 01:22 Алина Груднева

Джей Ло трогательно поздравила подросших двойняшек

Дженнифер Лопес мило поздравила своих подросших детишек-двойняшек Макса и Эмми с 15-летием.

Она показала архивные кадры с любимыми детьми, которых нежно называет "кокосиками".

"С днем рождения мои прекрасные, блестящие кокосики. Я так горжусь вами обоими во всех смыслах. Вы приносите столько радости и счастья в мое сердце и душу. Моя любовь к вам вечна! С днем рождения", — сказала Джей Ло.

В слайдшоу знаменитость показала, как с малых лет менялись ее любимые детишки, а также, как с какой нежностью к ним относится ее супруг Бен Аффлек.

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