



Джей Ло трогательно поздравила подросших двойняшек

Дженнифер Лопес мило поздравила своих подросших детишек-двойняшек Макса и Эмми с 15-летием.



Она показала архивные кадры с любимыми детьми, которых нежно называет "кокосиками".



"С днем рождения мои прекрасные, блестящие кокосики. Я так горжусь вами обоими во всех смыслах. Вы приносите столько радости и счастья в мое сердце и душу. Моя любовь к вам вечна! С днем рождения", — сказала Джей Ло.



В слайдшоу знаменитость показала, как с малых лет менялись ее любимые детишки, а также, как с какой нежностью к ним относится ее супруг Бен Аффлек.