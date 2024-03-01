



Джей Ло и Аффлек раскрыли тайну разрыва отношений за три дня до свадьбы

Певица Дженнифер Лопес и популярный актер Бен Аффлек решили расстаться в 2003 году за три дня до свадьбы из-за чрезмерного внимания публики.



В этом ныне супружеская пара призналась в документальном фильме "The Greatest Love Story Never Told".



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"У нас была запланирована пышная свадьба. И за три дня до нее мы просто рассыпались под давлением", - призналась Джей Ло.



По ее словам, после разрыва с Беном ей было очень тяжело, поскольку она чувствовала, что потеряла "любовь всей ее жизни".



"Я чувствовала, что потеряла лучшего друга, который у меня когда-то был. И я не могла об этом говорить столько лет", - отметила она.



После разрыва оба они обзавелись потомством от других своих супругов. Лопес - от певца Марка Энтони, а Аффлек - от актрисы Дженнифер Гарнер. Теперь после воссоединения и долгожданной свадьбы на их горизонте все чисто.