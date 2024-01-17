



Дуа Липа неожиданно выразила сочувствие израильтянам



В 2020 году певица Дуа Липа подверглась критике за пост в социальной сети Инстаграм, в котором осуждались действия ЦАХАЛ против палестинцев и содержались спорные заявления о "фальшивых евреях", создающих ХАМАС.



Дуа Липа, известная музыкальная исполнительница, недавно изменила свое мнение и выразила свою обеспокоенность конфликтом между в Газе в интервью Rolling Stone во вторник, подчеркнув необходимость "гуманитарного перемирии"



Она глубоко сочувствовала тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за конфликта, основываясь на своем опыте в Косово.

"Мои чувства к перемещенным людям очень реальны, и это сложная тема для разговора, потому что она вызывает разногласия", - сказала Липа. Она выразила скорбь по погибшим в конфликте израильтянам, акцентируя на террористические атаки ХАМАС 7 октября, в результате которых погибло более 1200 израильтян.



“Я сочувствую каждой израильской утрате 7 октября” , - сказала она о террористических нападениях в результате которых погибло более 1200 израильтян.



Дуа Липа подписала письмо Байдену с призывом прекратить огонь.

Липа вместе с другими общественными деятелями подписала открытое обращение, в котором призвала президента Байдена содействовать немедленному прекращению огня. Она подчеркнула ужас гибели людей в Газе, особенно невинных гражданских лиц, и раскритиковала отсутствие решительных действий со стороны мировых лидеров для решения гуманитарного кризиса и обеспечения гуманитарного перемирия.



В июне 2020 года Липа столкнулась с критикой за пост в социальной сети Инстаграм,где делилась своими спорными высказываниями, что привело к появлению петиции консервативной израильской организации Им Тирцу, которую подписали более трех тысяч человек и которая призывала запретить музыку Липы на радио Галей ЦАХАЛ, обвиняя певицу в антисемитизме и дезинформации. Однако радио подчеркнуло,что не бойкотирует никаких артистов и что выбор песен остается за редакцией.

