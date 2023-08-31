



Девушка в шоке: ее бойфренд делит постель со своей мамой

Молодая девушка была шокирована, когда узнала, что ее 26-летний бойфренд делит постель с собственной матерью.



Сообщение появилось на Reddit. В частности, парень спросил у пользователей, думают ли они, что эта ситуация является нормальной.



По его словам, мама должна была остановиться у своей подруги, но та не смогла ее забрать с вокзала. Потому молодой человек разрешил родственнице пожить у него. Девушка, узнав о том, что ее бойфренд и его мать будут делить одну постель, была этим весьма озадачена.



"Это странно. Что ты собираешься делать, занимаясь сексом со своей мамой? Тебе не кажется, что это странно?" - спросила она.



Парень объяснил, что в его семье всегда были очень близкие отношения. Например, во время отдыха он спал в одной постели со своей 22-летней сестрой, и это было в порядке вещей.



"Она все еще шлет сообщения, спрашивая, собираюсь ли я сменить простыни или я предпочитаю, чтобы от них пахло мамой. Я сказала ей, что такие комментарии вызывают у меня дискомфорт, и я бы предпочла, чтобы они прекратились", - пожаловалась молодой человек.



Мнения пользователей разделились. Некоторые поддержали 24-летнюю девушку. Другие же считают, что она перегибает палку.