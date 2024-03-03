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"Даже если душа в крови": Пугачева выпустила новый хит
03.03.2024 21:07 Алина Груднева

"Даже если душа в крови": Пугачева выпустила новый хит

Примадонна Алла Пугачева выпустила новую лирическую песню "Ничего не хочу менять, даже если душа в крови".

Хитом артистки поделился Филипп Киркоров.

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"По доброй традиции весну разрешаем! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея. С праздником! Пой, Алла! Люблю", - подписал Киркоров.

Примадонна в новой песне дает понять, что не намерена менять свою позицию и не жалеет о своих решениях.

"Крылья выдали давно, не выдали пока билет. Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови", — поет примадонна.

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