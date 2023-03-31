



Crocs стал звездой Недели моды в Тель-Авиве

На подиум тель-авивской недели моды вышел Mega Crush, модель кроксов для ультимативно модных подруг, которые моментально притягивают к себе всеобщее внимание.



Mega Crush - пафосный старший брат модели Crush — на платформе в 6,13 см, с которой можно смотреть на всех свысока. Эта модель в розовом, зеленом, сиреневом, черном и белом цветах сделает любой наряд эффектным. А ее ремешок можно украсить шармами. Еще один вариант модели - Mega Crush sandal. «Мегакраши» на платформе в виде сандалий фиолетового, белого, розового, черного и белого цветов сидят на ноге удобно и крепко.







Crocs - уникальный бренд, утверждающий, что комфорт, — ключ к счастью, в новом сезоне снова учит нас тому, что нет предела творчеству в моде. Новые модели весеннего сезона созданы с прицелом и на противников Crocs, чтобы поразить их свежестью дизайна в самое сердце. Кроксы сделаны по инновационным технологиям, они держат форму, легко моются и прослужат многие годы. Обувь хорошо вентилируется и антибактериальна. Вот еще некоторые новые модели сезона.



Crush: легкая, гибкая и удобная обувь этим летом доступна также в зеленом и молочно-белом цветах.



Hiker Xscape: обновление дизайна модели Hiker в особенно сумасшедших и ярких принтах. Верхняя часть выполнена по технологии Croslite, а подошва состоит из мягких резиновых зубцов.







Echo и Echo slide - сюрприз сезона. Самые зоркие смогут заметить сходство с моделью глобального коллаба кроксов с Salehe Bembury, американским дизайнером и президентом департамента обуви в Versace, который работал с Канье Уэстом, Yeezy, New Balance, а в прошлом году создал фантастический дизайн клогов для Crocs.



Две футуристические модели созданы на волне этого сотрудничества и сочетают в себе знакомую форму Croslite с уникальной пеной Lite Ride. Модель можно купить в избранных магазинах в цветах оф-вайт, сером, темно-синем, голубом, черном и белом.







Mellow: вьетнамки в утонченном дизайне, которые гармонируют с любым образом. Подошва мягкая и удобная, изготовлена ​​в сочетании с пеной Lite Ride.



В детском сегменте в этом сезоне Crocs вышли с коллаборацией с мировым брендом Hello Kitty и создали модель для девочек всех возрастов.



В Израиле марку Crocs представляет сеть WeShoes. WeShoes имеет более 80 филиалов по всей стране, новые модели можно найти и в интернет-магазине сети.



