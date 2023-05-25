



CNN продвигает антиизраильскую пропаганду для детей

Детская писательница Ибтисам Баракат хочет использовать детские книги, “чтобы сохранить палестинскую мечту о родине”. Упомянутый в статье CNN от 21 мая “Подарок моим предкам: познакомьтесь с палестинско-американскими авторами, привнесшими свою культуру в сердце детских книг”, Баракат выражает свою мечту о времени, когда “перемещенные наконец-то смогут вернуться”. Очевидно, что ни Баракат, ни CNN не беспокоит то, что “возвращение» целых восьми миллионов человек, которые претендуют на статус палестинских беженцев” уничтожит Израиль как еврейское государство, хотя именно это и будет означать возвращение палестинцев.



CNN продвигает четырех детских авторов, чьи книги рассказывают о палестинской культуре и продвигают антиизраильскую пропаганду среди юных читателей.



Выдвигая аргумент “жертва/исключение” о том, что “американцы палестинского происхождения, наряду с другими американцами арабского происхождения, по-прежнему крайне мало представлены в книгах”, издание цитирует исследование, в котором утверждается, что “менее 1% детских и юношеских книг, выпущенных американскими издателями, были арабами”. При этом палестинцы составляют всего 0,1% населения Америки, а арабы – 1,2%.



CNN упоминает и книгу Ханны Мушабек “Родина: мой отец мечтает о Палестине” – личную историю в формате книжки с картинками о детстве отца автора в Старом городе Иерусалима, откуда его семья бежала в 1948 году после “катастрофы”. “Родина” Мушабек не является явно враждебной Израилю, он просто стирает и Израиль, и евреев. Ребенок, читающий эту книгу, не узнает, что когда-либо в Иерусалиме было что-то еврейское.



Как рассказывает Мушабек, в Старом городе не жили евреи, поэтому никто не подвергся этнической чистке 28 мая 1947 года, когда иорданцы захватили еврейский квартал Старого города и очистили его от евреев. Хотя автор призывает читателей сочувствовать изгнанию ее семьи, она не выказывает сожаления по поводу того, что иорданцы стерли с лица земли 3000-летний еврейский Иерусалим, разрушили все, кроме одной, из 35 иерусалимских синагог и принудили к изгнанию его еврейских жителей.



Статья CNN также представляет книгу Ибтисам Баракат “Вкушение неба: палестинское детство”, мемуары о ее опыте начала и последствий Шестидневной войны в 1967 году.



Наоми Шихаб Най – еще один автор, которого продвигает CNN. Ее книжка с картинками “Секреты Ситти” – это аполитичное повествование о воспоминаниях ее бабушки, но у ее романа для среднего и молодого возраста “Хабиби” есть политическая подоплека.



Книга с картинками Амала Бишары “Алфавит лагеря Аида” пропагандирует враждебность к Израилю среди очень юных читателей, представляя негативные условия в лагере палестинских беженцев без контекста. Ужасающий образ нависшей над дорогой серой стены и солдат с оружием наготове демонизирует израильтян.



Безусловно, дети должны читать о культурах своих одноклассников, в том числе с Ближнего Востока. Но книги, продвигаемые CNN, служат только для того, чтобы наполнить уязвимых молодых читателей антипатией к Израилю и израильтянам, которая может легко скатиться в антисемитизм.