



Чувствовать Мир



Какая связь между картинами и бисером?



Ну, во-первых, семейная. А во-вторых, это настоящее искусство.



Нина Лапина создает удивительные изделия из бисера. Декоративные шары, хамсы, жгуты, каждое из изделий Нины - это маленькая картина. И часть из этих картин повторяют цветовую гамму и рисунок картин ее сына Таля Кистерски.





Картины Таля - как яркие комискы, в которых каждый найдет свое настроение и свою историю. Талю Кистерски всего 23 года. И рисует он с самого раннего детства. Нина говорит, что Таль научился держать сначала карандаш, потом ложку. Рисовал везде и на всем. Таль аутист и его картины – это его восприятие мира особенным ребенком, особенным человеком. Человеком, который чувствует более сложно этот мир. И передает свои ощущения через яркие, почти комиксные образы.









Таль не заканчивал художественную школу, нигде не учился рисовать. Сюжеты берет исключительно из своей фантазии, хотя какие-то части наблюдает в природе: вода небо, деревья... Но его внутренние ощущения, его мир настолько ярко проявляет себя через картины, что привлекает внимание зрителей к каждой работе.







Нина создает свои «картины». Хамсы, сумочки, жгуты, шары – и все это из бисера. И в каждом изделии есть рисунок. Знаки зодиака, или какой-нибудь узор, или мандала. В создании хамс Нина также часто использует и натуральные камни. А специально к совместной выставке Нина сделала несколько хамс, которые частично повторяют некоторые работы Таля.







Выставка пройдет в FUN ART Gallery, Давид Разиель 6, Яффо с 11 октября по 3 ноября.



FUN ART Gallery – галерея творческого объединения FUN ART CommUNITY, созданного Марией Прейгер. И в галерее всегда можно найти интересные работы самых разных мастеров объединения. Здесь также проходят небольшие выставки, мастер-классы, творческие встречи.



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