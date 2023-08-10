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Члены племени в Перу жалуются армии на атаки "инопланетян"
10.08.2023 13:38 Алина Груднева

Члены племени в Перу жалуются армии на атаки "инопланетян"

Перепуганные жители перуанской деревни попросили военных спасти их от "7-футовых инопланетян", которые нападают на них каждую ночь, вылезая из воды.

По данным Metro, с такой жалобой обратились члены племени Икиту.

Они заверяют, будто на них нападают таинственные бронированные фигуры, похожие на "Зеленого гоблина" из "Человека-паука".

Эти таинственные "инопланетяне" якобы имеют огромные головы и желтые глаза. Жители утверждают, что 15-летней девочке перерезали горло.

"Я дважды выстрелил в одного из них, он не пострадал, а просто поднялся и исчез. Мы очень напуганы тем, что происходит здесь", - рассказал лидер племени.

Жители утверждают, что эти "инопланетяне" невосприимчивы к их охотничьему оружию, и лишь армия может их спасти.

"У них круглая обувь, которую они используют, чтобы плавать. Они парят примерно в метре от земли, а на их пятках горит красный свет. Они носят маску, а глаза у них желтоватые. Они специалисты по побегам", - заверяет глава племени.

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